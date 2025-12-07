Bendrovių katalogas
Meituan
Meituan Verslo operacijos Atlyginimai

Vidutinė Verslo operacijos bendra kompensacija Meituan įmonėje svyruoja nuo $73K iki $104K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Meituan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$82.7K - $94.2K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$73K$82.7K$94.2K$104K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Meituan?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijos pozicijai Meituan siekia metinę bendrą kompensaciją $103,840. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Meituan Verslo operacijos pozicijai yra $73,040.

Kiti ištekliai

