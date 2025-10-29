Bendrovių katalogas
Medallia
Medallia Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas kompensacijos in United States paketo suma Medallia įmonėje yra A$351K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Medallia bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Iš viso per metus
A$351K
Lygis
L6
Bazinis
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Priedas
A$30.8K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Medallia?
+A$89.4K
+A$137K
+A$30.8K
+A$53.9K
+A$33.9K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Medallia in United States siekia metinę bendrą kompensaciją A$439,185. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Medallia Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra A$343,643.

Kiti ištekliai