MD Anderson Cancer Center
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

MD Anderson Cancer Center Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in United States paketo suma MD Anderson Cancer Center įmonėje yra $115K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą MD Anderson Cancer Center bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
MD Anderson Cancer Center
Data Scientist
Houston, TX
Iš viso per metus
$115K
Lygis
L2
Bazinis
$115K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai MD Anderson Cancer Center?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai MD Anderson Cancer Center in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $120,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija MD Anderson Cancer Center Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $115,000.

