Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States McKinsey įmonėje svyruoja nuo $131K per year Junior Engineer lygiui iki $293K per year Principal Architect I lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $185K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą McKinsey bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą