Valdymo konsultantas kompensacija in United States McKinsey įmonėje svyruoja nuo $121K per year Business Analyst lygiui iki $388K per year Partner lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $245K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą McKinsey bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
