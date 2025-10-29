Duomenų mokslininkas kompensacija in United States McKinsey įmonėje svyruoja nuo $152K per year Data Scientist lygiui iki $248K per year Principal lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $170K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą McKinsey bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
