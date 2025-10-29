Bendrovių katalogas
McKinsey
McKinsey Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in United States paketo suma McKinsey įmonėje yra $130K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą McKinsey bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
McKinsey
Business Intelligence Analyst
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$130K
Lygis
Business Analyst
Bazinis
$130K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai McKinsey in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $197,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija McKinsey Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $120,000.

