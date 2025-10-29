Bendrovių katalogas
McKinsey
McKinsey Verslo analitikas Atlyginimai

Verslo analitikas kompensacija in United States McKinsey įmonėje svyruoja nuo $124K per year Business Analyst lygiui iki $250K per year Engagement Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $134K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą McKinsey bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 4 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai McKinsey?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai McKinsey in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $250,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija McKinsey Verslo analitikas pozicijai in United States yra $127,000.

