Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in United States McKinsey įmonėje svyruoja nuo $82K iki $117K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą McKinsey bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$94K - $110K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$82K$94K$110K$117K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai McKinsey?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Buhalteris pozicijai McKinsey in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $117,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija McKinsey Buhalteris pozicijai in United States yra $82,000.

