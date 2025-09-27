Bendrovių katalogas
McGraw Hill UX tyrinėtojas Atlyginimai

Vidutinė UX tyrinėtojas kompensacijos in United States paketo suma McGraw Hill įmonėje yra $100K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą McGraw Hill bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Iš viso per metus
$100K
Lygis
L2
Bazinis
$95K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$5K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai McGraw Hill?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Najbolje plačan paket za UX tyrinėtojas pri McGraw Hill in United States znaša letno skupno plačilo $121,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri McGraw Hill za vlogo UX tyrinėtojas in United States je $95,000.

