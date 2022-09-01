Bendrovių katalogas
McGraw Hill
McGraw Hill Atlyginimai

McGraw Hill atlyginimas svyruoja nuo $10,816 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $213,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų McGraw Hill. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $138K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $100K
Produkto vadovas
Median $120K

UX tyrinėtojas
Median $100K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $213K
Duomenų mokslininkas
$184K
Rinkodara
$180K
Pardavimai
$10.8K
Techninių programų vadovas
$185K
DUK

Didžiausią atlyginimą McGraw Hill gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $213,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija McGraw Hill yra $137,500.

