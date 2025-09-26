Bendrovių katalogas
MBC Group
MBC Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Jordan MBC Group įmonėje svyruoja nuo JOD 38.5K iki JOD 56.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą MBC Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

JOD 44.2K - JOD 50.4K
Jordan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
JOD 38.5KJOD 44.2KJOD 50.4KJOD 56.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

JOD 113K

Kokie yra karjeros lygiai MBC Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai MBC Group in Jordan siekia metinę bendrą kompensaciją JOD 56,065. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija MBC Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Jordan yra JOD 38,486.

Kiti ištekliai