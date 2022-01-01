Bendrovių katalogas
Mazars
Mazars Atlyginimai

Mazars atlyginimas svyruoja nuo $12,060 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $112,435 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mazars. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/22/2025

Buhalteris
$47.2K
Duomenų mokslininkas
$112K
Finansų analitikas
$58.9K

Žmogiškieji ištekliai
$12.1K
Teisiniai reikalai
$45.6K
Valdymo konsultantas
$80.4K
Rinkodaros operacijos
$34.2K
Produkto dizaineris
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Programinės įrangos inžinierius
$56K
Didžiausią atlyginimą Mazars gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $112,435. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mazars yra $51,585.

