Maven Securities
Maven Securities Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United Kingdom Maven Securities įmonėje svyruoja nuo £178K iki £252K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Maven Securities bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£202K - £239K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£178K£202K£239K£252K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

£121K

Kokie yra karjeros lygiai Maven Securities?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Maven Securities in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £252,420. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Maven Securities Duomenų mokslininkas pozicijai in United Kingdom yra £177,791.

