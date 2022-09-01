Bendrovių katalogas
Mantle
Mantle Atlyginimai

Mantle atlyginimas svyruoja nuo $150,750 bendros metinės kompensacijos Automatikos inžinierius žemiausiame taške iki $245,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mantle. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Automatikos inžinierius
$151K
Žmogiškieji ištekliai
$174K
Programinės įrangos inžinierius
$245K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Mantle gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mantle yra $174,125.

