Mankind Pharma
  • Mechanikos inžinierius

  • Visi Mechanikos inžinierius atlyginimai

Mankind Pharma Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in India Mankind Pharma įmonėje svyruoja nuo ₹814K iki ₹1.16M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mankind Pharma bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹922K - ₹1.05M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹814K₹922K₹1.05M₹1.16M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Mankind Pharma in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,157,667. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mankind Pharma Mechanikos inžinierius pozicijai in India yra ₹814,291.

