Manjushree Technopack
    • Apie

    Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.

    manjushreeindia.com
    Svetainė
    1983
    Įkūrimo metai
    5,000
    Darbuotojų skaičius
    $1B-$10B
    Numatomas pajamų
    Būstinė

