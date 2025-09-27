Bendrovių katalogas
Maneuver Marketing
Maneuver Marketing Information Technologist (IT) Atlyginimai

Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija Maneuver Marketing įmonėje svyruoja nuo SGD 82.9K iki SGD 116K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Maneuver Marketing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 89.8K - SGD 104K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 82.9KSGD 89.8KSGD 104KSGD 116K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Maneuver Marketing?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai Maneuver Marketing siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 116,097. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Maneuver Marketing jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai yra SGD 82,927.

