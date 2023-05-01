Bendrovių katalogas
Major League Soccer
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Major League Soccer Atlyginimai

Major League Soccer vidutinis atlyginimas yra $112,435 Programų vadovas . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Major League Soccer. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programų vadovas
$112K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Major League Soccer gauna Programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $112,435. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Major League Soccer yra $112,435.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Major League Soccer

Susijusios bendrovės

  • Facebook
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Microsoft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/major-league-soccer/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.