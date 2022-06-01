Bendrovių katalogas
Majesco
Majesco Atlyginimai

Majesco atlyginimas svyruoja nuo $13,928 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $246,960 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Majesco. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $17.5K
Programų vadovas
$168K
Techninių programų vadovas
$247K

Techninis rašytojas
$13.9K
DUK

Didžiausią atlyginimą Majesco gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $246,960. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Majesco yra $92,885.

Kiti ištekliai

