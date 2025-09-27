Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Switzerland Maison du Software įmonėje svyruoja nuo CHF 82.2K iki CHF 117K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Maison du Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
