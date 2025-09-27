Bendrovių katalogas
Maison du Software
Maison du Software Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Switzerland Maison du Software įmonėje svyruoja nuo CHF 82.2K iki CHF 117K per year.

Vidutinis bendras atlyginimas

CHF 93.1K - CHF 106K
Switzerland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CHF 82.2KCHF 93.1KCHF 106KCHF 117K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Maison du Software?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Maison du Software in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 116,925. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Maison du Software Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Switzerland yra CHF 82,244.

