Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in Canada Mailchimp įmonėje svyruoja nuo CA$171K iki CA$249K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mailchimp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$197K - CA$224K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Mailchimp kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



