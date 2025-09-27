Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Mailchimp įmonėje svyruoja nuo $149K per year Engineer II lygiui iki $291K per year Staff Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $218K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mailchimp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Mailchimp kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
