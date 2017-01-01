Bendrovių katalogas
Mahanadi Coalfields
    Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.

    mahanadicoal.in
    Svetainė
    1992
    Įkūrimo metai
    22,352
    Darbuotojų skaičius
    $1B-$10B
    Numatomas pajamų
    Būstinė

