Magna International Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Romania vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Romania paketo suma Magna International įmonėje yra RON 285K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Magna International bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Iš viso per metus
RON 285K
Lygis
L3
Bazinis
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Priedas
RON 37.4K
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Magna International?

RON 715K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Magna International in Romania siekia metinę bendrą kompensaciją RON 327,754. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Magna International Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Romania yra RON 273,872.

