Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Miami-Ft. Lauderdale Area Magic Leap įmonėje svyruoja nuo $139K per year Entry Software Engineer lygiui iki $188K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Miami-Ft. Lauderdale Area paketo suma yra $149K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Magic Leap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Magic Leap kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
