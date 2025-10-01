Bendrovių katalogas
Magic Leap Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Zurich Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Zurich Area Magic Leap įmonėje svyruoja nuo CHF 172K per year Senior Software Engineer lygiui iki CHF 209K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Zurich Area paketo suma yra CHF 213K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Magic Leap bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Entry Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimą

Eksportuoti duomenis
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Magic Leap kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)





DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at Magic Leap in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Programinės įrangos inžinierius role in Greater Zurich Area is CHF 180,361.

