MacPaw
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

MacPaw Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Ukraine paketo suma MacPaw įmonėje yra UAH 2.37M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą MacPaw bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Iš viso per metus
UAH 2.37M
Lygis
L4
Bazinis
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Priedas
UAH 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai MacPaw?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.73M
Stripe logo
+UAH 839K
Datadog logo
+UAH 1.47M
Verily logo
+UAH 923K
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai MacPaw in Ukraine siekia metinę bendrą kompensaciją UAH 3,373,102. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija MacPaw Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Ukraine yra UAH 2,366,206.

Kiti ištekliai