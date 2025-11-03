Bendrovių katalogas
Machine Zone
Machine Zone Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Machine Zone įmonėje yra $220K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Machine Zone bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Machine Zone
Software Engineer
Palo Alto, CA
Iš viso per metus
$220K
Lygis
hidden
Bazinis
$200K
Stock (/yr)
$20K
Priedas
$0
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Machine Zone?
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Machine Zone in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $465,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Machine Zone Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $210,000.

