M1 Finance Atlyginimai

M1 Finance atlyginimas svyruoja nuo $50,250 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $175,875 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų M1 Finance. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $165K
Klientų aptarnavimas
$62.7K
Rinkodara
$127K

Rinkodaros operacijos
$50.3K
Produkto dizaineris
$119K
Produkto vadovas
$169K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$176K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

M1 Finance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą M1 Finance gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $175,875. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija M1 Finance yra $126,630.

