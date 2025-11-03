Bendrovių katalogas
LyondellBasell Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in Netherlands LyondellBasell įmonėje svyruoja nuo €105K iki €147K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą LyondellBasell bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€114K - €133K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€105K€114K€133K€147K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai LyondellBasell?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai LyondellBasell in Netherlands siekia metinę bendrą kompensaciją €147,384. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LyondellBasell Sprendimų architektas pozicijai in Netherlands yra €105,274.

