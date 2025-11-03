Bendrovių katalogas
LyondellBasell
LyondellBasell Chemijos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Chemijos inžinierius bendra kompensacija in United States LyondellBasell įmonėje svyruoja nuo $111K iki $152K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą LyondellBasell bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$120K - $143K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$111K$120K$143K$152K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai LyondellBasell?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Chemijos inžinierius pozicijai LyondellBasell in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $151,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija LyondellBasell Chemijos inžinierius pozicijai in United States yra $110,880.

Kiti ištekliai