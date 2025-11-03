Bendrovių katalogas
Luxury Escapes
Luxury Escapes Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Australia paketo suma Luxury Escapes įmonėje yra A$114K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxury Escapes bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Iš viso per metus
A$114K
Lygis
Mid
Bazinis
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Priedas
A$0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Luxury Escapes?
+A$89.3K
+A$137K
+A$30.8K
+A$53.9K
+A$33.9K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Luxury Escapes in Australia siekia metinę bendrą kompensaciją A$201,567. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Luxury Escapes Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Australia yra A$126,385.

