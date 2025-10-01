Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Wroclaw Metropolitan Area Luxoft įmonėje svyruoja nuo PLN 144K per year L2 lygiui iki PLN 265K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Wroclaw Metropolitan Area paketo suma yra PLN 168K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
