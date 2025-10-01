Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Warsaw Metropolitan Area Luxoft įmonėje svyruoja nuo PLN 125K per year L2 lygiui iki PLN 329K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Warsaw Metropolitan Area paketo suma yra PLN 236K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
