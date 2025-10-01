Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Luxoft įmonėje svyruoja nuo $92.5K per year L1 lygiui iki $107K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $120K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
