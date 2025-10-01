Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Sofia City Province Luxoft įmonėje svyruoja nuo BGN 105K per year L3 lygiui iki BGN 114K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Sofia City Province paketo suma yra BGN 101K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
