Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Serbia Luxoft įmonėje svyruoja nuo $46.8K per year L2 lygiui iki $48.1K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Serbia paketo suma yra $57K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
