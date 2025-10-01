Bendrovių katalogas
Luxoft
  • Mexico

Luxoft Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Mexico vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Mexico Luxoft įmonėje svyruoja nuo MX$30.1K per year L1 lygiui iki MX$62K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Mexico paketo suma yra MX$53.9K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
Junior Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai Luxoft?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Luxoft in Mexico siekia metinę bendrą kompensaciją MXMX$69,199. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Luxoft Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Mexico yra MXMX$53,880.

