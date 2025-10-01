Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Krakow Metropolitan Area Luxoft įmonėje svyruoja nuo PLN 167K per year L2 lygiui iki PLN 251K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Krakow Metropolitan Area paketo suma yra PLN 222K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
