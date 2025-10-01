Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Guadalajara Metropolitan Area Luxoft įmonėje svyruoja nuo MX$31.1K per year L1 lygiui iki MX$62K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Guadalajara Metropolitan Area paketo suma yra MX$49.2K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
