Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Luxoft įmonėje svyruoja nuo ₹1.57M per year L2 lygiui iki ₹2.53M per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹2.18M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą