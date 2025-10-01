Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Egypt Luxoft įmonėje sudaro EGP 1.23M per year L2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Egypt paketo suma yra EGP 1.23M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Luxoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
