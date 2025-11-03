Bendrovių katalogas
Lumotive
Lumotive Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United States Lumotive įmonėje svyruoja nuo $137K iki $195K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lumotive bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$155K - $177K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$137K$155K$177K$195K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Lumotive?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Lumotive in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $194,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lumotive Techninės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $136,950.

