Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in United States Lumentum įmonėje svyruoja nuo $157K iki $215K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lumentum bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$168K - $204K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$157K$168K$204K$215K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Lumentum kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai Lumentum in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $214,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lumentum UX tyrinėtojas pozicijai in United States yra $157,250.

