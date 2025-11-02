Bendrovių katalogas
Lumentum
Lumentum Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Lumentum įmonėje yra $150K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lumentum bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Iš viso per metus
$150K
Lygis
Senior
Bazinis
$133K
Stock (/yr)
$10K
Priedas
$6.8K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Lumentum?
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Lumentum kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Lumentum in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $225,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lumentum Mechanikos inžinierius pozicijai in United States yra $148,250.

