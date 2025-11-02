Bendrovių katalogas
Lumentum Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Canada Lumentum įmonėje svyruoja nuo CA$66.4K iki CA$94.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lumentum bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Lumentum kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Lumentum in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$94,208. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Lumentum Duomenų analitikas pozicijai in Canada yra CA$66,355.

