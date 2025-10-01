Bendrovių katalogas
luizalabs Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Sao Paulo vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Sao Paulo paketo suma luizalabs įmonėje yra R$151K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą luizalabs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Iš viso per metus
R$151K
Lygis
Senior iOS Engineer
Bazinis
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Priedas
R$0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai luizalabs?

R$880K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai luizalabs in Greater Sao Paulo siekia metinę bendrą kompensaciją R$229,862. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija luizalabs Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Sao Paulo yra R$151,148.

