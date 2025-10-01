Bendrovių katalogas
Lucid
Lucid Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Salt Lake City Greater Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Salt Lake City Greater Area Lucid įmonėje svyruoja nuo $102K per year Software Engineer 1 lygiui iki $219K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Salt Lake City Greater Area paketo suma yra $135K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Lucid bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
(Pradedančiojo lygis)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Lucid kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,837. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Programinės įrangos inžinierius role in Salt Lake City Greater Area is $132,200.

