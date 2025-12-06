Bendrovių katalogas
Loot Labs
Loot Labs Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Canada Loot Labs įmonėje svyruoja nuo CA$168K iki CA$229K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Loot Labs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$132K - $157K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$122K$132K$157K$167K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Loot Labs?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Loot Labs in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$229,448. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Loot Labs Produkto vadovas pozicijai in Canada yra CA$167,597.

